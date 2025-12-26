Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta girdiği caminin kasasından para çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:44
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık Pazartesi günü il merkezinde bir caminin camından içeri giren ve kasada bulunan 40 bin lirayı çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada parayı çalan zanlının N.B. olduğu belirlendi.

        Çaldığı paralarla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü

