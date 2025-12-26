Sivas'ta camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta girdiği caminin kasasından para çalan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık Pazartesi günü il merkezinde bir caminin camından içeri giren ve kasada bulunan 40 bin lirayı çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada parayı çalan zanlının N.B. olduğu belirlendi.

Çaldığı paralarla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.