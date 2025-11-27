Suşehri'nde "3T 1B" konulu konferans düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Televizyon, Tablet, Telefon ve Bilgisayardan Gelen Tehditler ve Önlemler "3T 1B" konulu konferans düzenlendi.

Belediye öncülüğünde Suşehri Öğretmen Evi'nde düzenlenen konferansta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çocukların teknolojiye çok hızlı ayak uydurduğunu söyledi.

Kayaoğlu, çocukları daha iyi bilinçlendirmek amacıyla bu tür konferansları zaman zaman düzenleyeceklerini belirtti.

Amaçlarının çocukların telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarı daha bilinçli kullanmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Kayaoğlu, "Tehlikeleri tanıtmak, korunma yollarını öğretmek ve teknolojiyi gençlerimizin hizmetine sunacak bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Suşehri'nden yükselen bu sesin tüm ülkeye yayılacağına inanıyoruz." dedi.

Konferansta gazeteci yazar Muhammet Binici ise televizyon, tablet, telefon ve bilgisayarın hayatları nasıl ele geçirdiğine ve hangi tehditleri oluşturduğuna ilişkin katılımcılara bilgi verdi.