        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:26
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor.

        Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

        Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

        Bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

