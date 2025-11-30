Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

