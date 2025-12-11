Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.