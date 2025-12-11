Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

