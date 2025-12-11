Şarkışla'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. (23) yönetimindeki 58 AFV 093 plakalı motosiklet, Yukarı Mahalle'deK.G. (61) idaresindeki 58 M 9658 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ç, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
