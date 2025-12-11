Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:13
        Şarkışla'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.Ç. (23) yönetimindeki 58 AFV 093 plakalı motosiklet, Yukarı Mahalle'deK.G. (61) idaresindeki 58 M 9658 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ç, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

