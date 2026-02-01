Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:04
        Sivas'ta karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Dendil köyünde bir evin bahçesinde bulunan çatı sundurması, çatıda biriken karın eriyerek kayması sonucu çöktü.

        Olay anı evin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntüde, çatıda biriken karların aniden kayarak sundurmanın üzerine düşmesi ve yapının bu yükü taşıyamayarak çökmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

