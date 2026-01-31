Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:34
        
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.

        İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, Koyulhisar Belediyesi ilk kez kış festivali gerçekleştirdi.

        İlçe protokolünün festival ateşini yakmasıyla başlayan etkinlikte kızaklarla kayıldı, kardan adam yapma yarışması düzenlendi.

        Vatandaşlar kar üzerinde halay çekerek eğlendi.

        Festivale, Akıncılar Kaymakamı ve Koyulhisar Kaymakam Vekili Mürüvvet Yücel, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

