        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 126 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:59
        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

