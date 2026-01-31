Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde Gemereklioğlu güven tazeledi

        Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde Gemereklioğlu güven tazeledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

        Gemerek Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Oğuz Gemereklioğlu güven tazeledi.

        Kullanılan 132 oyun tamamını alan Gemereklioğlu, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylığı farkı 4 Şubat'ta ödenecek
        Emekli aylığı farkı 4 Şubat'ta ödenecek
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta konuştu:
        Sivasspor Jonathan Okoronkwo'yu renklerine bağladı
        Sivasspor Jonathan Okoronkwo'yu renklerine bağladı
        Bakan Tunç: Yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım
        Bakan Tunç: Yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım
        Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti
        Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti
        Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti