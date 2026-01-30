Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:46
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunla tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

