Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, gençlerle bir araya geldi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, gençlerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

        Belediye Aspasya Sosyal Tesisleri'nde Kayaoğlu tarafından düzenlenen programa, Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt ile yönetimi katıldı.

        Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Suşehrili gençleri kış gezisi kapsamında ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise gençlerinin gurbete değil, kendi doğdukları topraklarda çalışmaları için yatırımcıları ilçeye davet ederek şunları kaydetti:

        "İlçemizden dışarıya olan genç göçün tersine çevrilmesi konusunda çalışmalarımız iş adamlarıyla devam etmektedir. Bu doğrultuda gençlere yönelik projeler ve çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz. İlçemizde bulunan alabalık üretim tesis sahipleri tarafından alabalık işleme tesisi de açılacak. Tabi ki burada birçok kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca maden fabrikası açılacak, tüm hazırlıkları tamamlandı. Bunların hepsinde eleman ihtiyacı olacak. Bu nedenle gençlerimizin doğdukları bu topraklarda kalmalarını, gurbete gitmemelerini istiyoruz."

        Gençler adına teşekkür konuşması yapan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt da Yıldız ve Kayaoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz" "Biz Tü...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz" "Biz Tü...
        Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, ilk imza Gökhan Akkan'dan
        Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, ilk imza Gökhan Akkan'dan
        Kaleci Gökhan Akkan Sivasspor'da
        Kaleci Gökhan Akkan Sivasspor'da
        Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta