        Sivas Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        30.01.2026 - 14:42
        Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Tunç, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

        Burada şeref defterini imzalayan Tunç, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Tunç, daha sonra Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi.

        Esnaf ziyaretinde bulunan Tunç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim'e de ziyarette bulundu.

        Bakan Tunç'a, ziyaretleri sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

