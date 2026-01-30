Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi.



Bakan Tunç, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Burada şeref defterini imzalayan Tunç, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Tunç, daha sonra Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi.



Esnaf ziyaretinde bulunan Tunç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim'e de ziyarette bulundu.



Bakan Tunç'a, ziyaretleri sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile diğer ilgililer eşlik etti.

