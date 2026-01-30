Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade etti.

