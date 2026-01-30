Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı, kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor forması giydi.
