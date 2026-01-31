Sivas'ta Halil Söyler'i anma konseri düzenlendi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, halk müziği sanatçısı Halil Söyler'in ölümünün 62. yıl dönümünde anma konseri düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, sanat yönetmeni Fikret Akyıldız'ın düzenlediği konserde, Türk halk müziği korosu ses sanatçıları Kubilay Dökmetaş, Serhan Çekem Köse, Ömer Korçum, Ezgi Yerlikaya, Merve Emiroğlu ve Yavuz Emin Kuruçay, Zaralı Halil Söyler'e ait türküleri seslendirdi. Programa, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, il protokolü, Halil Söyler'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

