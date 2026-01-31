Suşehri-İmranlı kara yolunda heyelan
Suşehri-İmranlı kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.
Suşehri-İmranlı kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.
Suşehri-İmranlı kara yolu Polatdere mevkisinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapatılan yolda, jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu temizlenen yol trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.