Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı'nda eğlendi

        Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğlenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı'nda eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğlenme fırsatı buldu.

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve dernek tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, şehit ve gazi çocukları için Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde özel bir program düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kayak, buz pateni ve kar motosikleti faaliyetleriyle gönüllerince eğlenirken, merkezdeki jandarma karakolunda misafir edilen ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların mutlu olması, kendilerini değerli hissetmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu tür sosyal faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise kendilerine emanet olan çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiği ilk günden itibaren şehit ve gazi ailelerini kendi ailesi gibi gören, bizlere her daim yakın ilgi ve destek gösteren İl Jandarma Komutanımıza, şahsım ve tüm ailelerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz

        Benzer Haberler

        Zara'da Türk Kızılay gönüllüleri buluştu
        Zara'da Türk Kızılay gönüllüleri buluştu
        Sivas'tan dünyanın birçok ülkesine bal ihraç ediliyor
        Sivas'tan dünyanın birçok ülkesine bal ihraç ediliyor
        Sivas'ta seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu
        Sivas'ta seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu
        Sivas'ta taksi, alev alev yandı
        Sivas'ta taksi, alev alev yandı
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        Eriyen kar suları, Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ı coşturdu
        Eriyen kar suları, Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ı coşturdu