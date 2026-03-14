Ulaş'ta sağlık çalışanlarından Kaymakam Eskimez'e ziyaret

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Gök ve beraberindeki sağlık çalışanları, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.



Ziyarette, ilçede yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Kaymakam Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Gök de desteklerinden dolayı Eskimez'e teşekkür etti.

