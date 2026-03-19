Sivasspor, ligde İsmet Taşdemir ile yükselişe geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ligde yükselişe geçti.



Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.



Kırmızı-beyazlı ekibi 30 puanla ligin 14. sırasında devralan Taşdemir, ilk maçında 25. haftada İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.



Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 27. haftada ise evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.



Ligde 28. haftada deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 29. haftada ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.



Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve 31. haftada ise sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 galibiyet aldı ve ligdeki çıkışını sürdürdü.









- Taşdemir yönetiminde Sivasspor 7 maçta 4 galibiyet aldı





Ligde son 7 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırdı.



Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 11 maçta 14 puan toplamıştı.



Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımın başında çıktığı 8 maçta 11 puan toplamış, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

