Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sivas Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şimşek, mesajında, rahmeti, bereketi ve huzuru ile gönülleri aydınlatan mübarek ramazan ayını geride bırakırken, bayrama kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu ve kalplerin birbirine yaklaştığı günler olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Milletçe birlik ve kardeşliğimizi yeniden hissettiğimiz en kıymetli anlardır. Bu özel günlerde sevgi, saygı ve hoşgörü sözlerden öteye geçer, yapılan küçük bir iyilik, paylaşılan samimi bir tebessüm toplumumuzun en derin bağlarını yeniden güçlendirir. Bayram, sadece kişisel mutluluk değil, toplumsal huzur ve kardeşliğin de en güzel yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, kadim medeniyetlerin mirası olan dayanışma ruhunun zorluklar karşısında kendilerini kenetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bayram, bu ruhu yaşatmak için bir vesiledir. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk, yaşlılarımızın duası ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, bayramın gerçek anlamını ve toplum olarak sorumluluğumuzu ortaya koyar. Bu bayramda, başta aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz olmak üzere ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız ve komşularımızla gönül bağlarımızı güçlendirelim.Bu mübarek günlerin başta gönül coğrafyamız olmak üzere acının, gözyaşının, zulmün ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm İslam beldelerine barış, huzur, güven ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

