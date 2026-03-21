Ulaş Kaymakamı Eskimez'den bayramda görev yapan personele ziyaret
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ramazan Bayramı'nda görevli personel ve güvenlik görevlilerini ziyaret etti.
Giriş: 21.03.2026 - 17:19
İlk olarak ilçe hastanesi personelini ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Eskimez, tedavisi devam eden hastalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret eden Eskimez, bayramlarını tebrik ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.
