Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. F.İ'nin kullandığı 58 ACS 861 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi'nde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan İ.Ş. yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı F.İ, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastaneye sevk edildi.

