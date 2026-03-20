        Sivas Haberleri

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kırmızı-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Uğur Çiftçi, Rey Manaj, Charis Charisis, Daniel Avramovski ve Mert Çelik, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.

        Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Ligde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sivasspor, 44 puanla 10. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Tunca Nehri kenarında dikkat çeken çatlaklar!
        Sivas'ta 302 genç aynı anda Kuran-ı Kerim'i hatim etti
        Sivas'ta 302 genç aynı anda Kuran-ı Kerim'i hatim etti
        Aşık Veysel'in ezgilerinin yükseldiği müze 9 ayda 58 bin ziyaretçi ağırladı
        Aşık Veysel'in ezgilerinin yükseldiği müze 9 ayda 58 bin ziyaretçi ağırladı
        Sivasspor'un ilk hedefi play-off
        Sivasspor'un ilk hedefi play-off
        Yağmura rağmen dışarıda saf tuttular: 4 asırlık camide bayram namazı kıldıl...
        Yağmura rağmen dışarıda saf tuttular: 4 asırlık camide bayram namazı kıldıl...
        Burası ne Beyoğlu ne de Taksim: Sivas'ta cadde ve sokaklar doldu taştı İsta...
        Burası ne Beyoğlu ne de Taksim: Sivas'ta cadde ve sokaklar doldu taştı İsta...
        Sivas'ta Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarmadan 780 personel görev yapa...
        Sivas'ta Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarmadan 780 personel görev yapa...