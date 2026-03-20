Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'un ilk hedefi play-off

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk hedeflerinin play-off potasına girmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 44 puanla sıralamada 10. basamakta yer alan ve play-off iddiasını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Taşdemir, AA muhabirine, kendisine ilk teklif geldiği zaman Sivasspor'un kötü durumda olduğunu belirtti.

        Sivasspor'a gelmeden önce ekip olarak kadroyu incelediklerini anlatan Taşdemir, "Bizim için kadro önemliydi. Sivasspor'a gelip çalışmak bizim için çok büyük bir iş, çok büyük bir onur ama takım iyi olmayıp, istediğimiz sonuçları alamadığımız zaman hem şehre hem camiaya mahcup olma durumumuz da vardı. Takım bizim istediğimiz kriterlerdeydi. Biz de ekibimle isteyerek, severek geldik. Bismillah diyerek başladık." dedi.

        Taşdemir, takımın oyun olarak eskiye nazaran parça parça düzeldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İlk iki maç, bizim için talihsiz oldu. Vanspor maçında 90+5'te gol yiyip elimizdeki maçı vermek, Adana Demirspor gibi genç oyuncuların mücadele ettiği ve bütün takımların 3 puan aldığı bir takımla berabere kalmak bizim için hoş bir başlangıç olmadı. Daha sonrasında toparlayıp, 5 maçta 4 galibiyet almak önemliydi. Oyuncularımıza çalışma felsefemizi ve prensiplerimizi anlattık. Kısmen arkadaşlarımız yapmaya çalışıyor. Her geçen gün daha iyi yapıyorlar. Geldiğimiz noktada ise sakatlıklar ve cezalılar oluyor. Dolayısıyla düzenlediğimiz, hedeflediğimiz oyunu bir parça geride bırakmak zorunda da kalabiliyoruz. Bu şekilde süreç devam ediyor, 7 maçımız kaldı, devam edeceğiz."




        - Adana Demirspor maçını unutamıyor

        Adana Demirspor beraberliğine çok üzüldüğünü anlatan Taşdemir, "Adana Demirspor maçını futbol hayatım ve bu işin içinde olduğum sürece unutamayacağım. Benim için üzücü bir maç oldu." diye konuştu.

        Taşdemir, Sivasspor'un hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu ve bunun için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Hedeflerine bu sene ulaşmak istediklerini anlatan Taşdemir, şöyle devam etti:

        "İlk hedefimiz kendimizi buraya (play-off) atmak. Kadromuz 25-26 kişi, genç oyuncularımız da var. Genç oyuncularımızla beraber, sakat oyuncularımızın yokluğunu aratmadan her şeyi yapıp hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bu yıl her şeyi yapacağız, olmazsa da önümüzdeki yıl şampiyon olacak bir takımın temellerini atacağız. Bunun için uğraşıyoruz. Şu anda ikinci şıkkı kenara bırakıp tamamıyla bu seneye odaklandık. Üç puana düşürdüğümüz play-off potasındaki farkı eritip oraya girmeye çalışacağız."

        Ligin 32. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Taşdemir, Manaj, Charisis, Avramovski, Mert Çelik ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıklarının devam ettiğini söyledi.

        Taşdemir, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarına dikkati çekerek, "Onların da play-off hedefi var. Her geçen gün daha iyi futbol oynayan bir takım. Kalan her maçımız gibi zor bir karşılaşma olacak. Elimizden geleni yapıp, en kötü ihtimalle yenilmeden dönüp kalan 6 haftayı çok daha ümitli şekilde geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
