Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Sivasspor, antrenman sonrası kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

