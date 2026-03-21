        Sivas'taki Eğriçimen Yaylası baharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Eğriçimen Yaylası'nda ilkbaharla birlikte doğa canlanmaya başladı.

        Giriş: 21.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Sivas'taki Eğriçimen Yaylası baharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Eğriçimen Yaylası'nda ilkbaharla birlikte doğa canlanmaya başladı.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan çam ağaçlarıyla kaplı yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.


        Yılın her mevsimi farklı güzellikleriyle doğa tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen yaylada, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

        Kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğu yaylada, ilkbaharla birlikte eriyen karlarla ortasından geçen dere coşkulu akmaya başladı.

        Baharın müjdecisi kar çiçeklerinin de açtığı yayla, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Yaz aylarında yaylada yaşayan Hürol Özkahraman, AA muhabirine, Eğriçimen Yaylası'nda kış mevsiminde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.

        Bugünlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Özkahraman, "Baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı. Derelerimiz coştu, kar çiçekleri açmaya başladı. Doğayı seven herkesi burayı görmeye bekliyoruz. Mayıs ayında madımak ve mantarlar da doğada bulunacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

