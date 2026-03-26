Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soba bacasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle Uğurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle soba bacasından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen A.K. (52) ve E.Ö. (38), sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.