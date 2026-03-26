Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Şehadetlerinin 17. Yılında Şehitlerimizi Anıyoruz" programı düzenlendi.

        Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

        Destici, "25 Mart 2009'dan itibaren bugüne kadar hukuk içerisinde kalarak eksiksiz bir şekilde dava ve soruşturma süreçlerini takip ediyoruz. Kim ne derse desin, hangi provokasyonu yaparsa yapsın, hangi şer odaklarının maşası olursa olsun, küçük siyasi hesaplar güderse gütsün biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

        Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak hayatlarını Allah'a hesap verecekleri güne göre yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunu da şehitlerimizin yüzüne bakacak şekilde yapıyoruz. Onun için provokatörlere, sahtekarlara, münafıklara ve fitnecilere kapımız da gönlümüz de kapalı. Onlara kendi fitnelerinde, münafıklıklarında boğulsunlar inşallah diyorum. Çünkü hiçbir faydaları olmadı, hep zararları oldu. Bu süreçte iki kere ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Bunu kim kaldırttı? Biz kaldırttık. Şimdi yine ana soruşturma dosyası devam ediyor. Öbür taraftan mahkeme devam ediyor. Bu hadisenin, geldiğimiz noktada içeriden ve dışarıdan uluslararası kahpe bir pusu olduğuyla ilgili kuvvetli şüpheler var. Bu şüpheler tam manasıyla aydınlatılmadan, başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere Muhsin başkanın dava arkadaşlarının, sevenlerinin, yakınlarının ve bütün milletimizin gönlü, kalbi ferahlamadan bu dosyanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz dedik ve bugüne kadar etmedik. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali

        Benzer Haberler

        Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi polise başvurdu
        Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi polise başvurdu
        Sivas'ta 125 kişi 'umre' dolandırıcılığı iddiasıyla polise şikayette bulund...
        Sivas'ta 125 kişi 'umre' dolandırıcılığı iddiasıyla polise şikayette bulund...
        Helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikt...
        Helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikt...
        BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde vefat edenleri...
        BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde vefat edenleri...
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı şubatta 32 bine yakın yolcuya hizmet verdi Si...
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı şubatta 32 bine yakın yolcuya hizmet verdi Si...
        Belediye personeli haraketliyle yürekleri ısıttı Girdiği markette yerlerin...
        Belediye personeli haraketliyle yürekleri ısıttı Girdiği markette yerlerin...