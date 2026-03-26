Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.



BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Şehadetlerinin 17. Yılında Şehitlerimizi Anıyoruz" programı düzenlendi.



Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.



Destici, "25 Mart 2009'dan itibaren bugüne kadar hukuk içerisinde kalarak eksiksiz bir şekilde dava ve soruşturma süreçlerini takip ediyoruz. Kim ne derse desin, hangi provokasyonu yaparsa yapsın, hangi şer odaklarının maşası olursa olsun, küçük siyasi hesaplar güderse gütsün biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak hayatlarını Allah'a hesap verecekleri güne göre yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunu da şehitlerimizin yüzüne bakacak şekilde yapıyoruz. Onun için provokatörlere, sahtekarlara, münafıklara ve fitnecilere kapımız da gönlümüz de kapalı. Onlara kendi fitnelerinde, münafıklıklarında boğulsunlar inşallah diyorum. Çünkü hiçbir faydaları olmadı, hep zararları oldu. Bu süreçte iki kere ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Bunu kim kaldırttı? Biz kaldırttık. Şimdi yine ana soruşturma dosyası devam ediyor. Öbür taraftan mahkeme devam ediyor. Bu hadisenin, geldiğimiz noktada içeriden ve dışarıdan uluslararası kahpe bir pusu olduğuyla ilgili kuvvetli şüpheler var. Bu şüpheler tam manasıyla aydınlatılmadan, başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere Muhsin başkanın dava arkadaşlarının, sevenlerinin, yakınlarının ve bütün milletimizin gönlü, kalbi ferahlamadan bu dosyanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz dedik ve bugüne kadar etmedik. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor."

