Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Şarkışla'da anıldı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 17. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Şarkışla Belediyesi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına, BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Mehmet Zahit Ayan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatına ilişkin sürecin aydınlatılması için hukuki mücadelenin sürdüğünü belirtti.


        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ayan ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda davasına ömrünü adamış bir gönül insanı olduğunu ifade etti.


        Sivas Belediye Başkanı Uzun ise aradan 17 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin de aradan geçen yıllara rağmen Muhsin Yazıcıoğlu’na duyulan sevgi ve saygının artarak devam ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

