Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının araçlarında yapılan aramalarda 8 parça halinde 48 bin 732 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

