Öğretmenler dart turnuvasında yarışacak 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas’ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Sivas’ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlenecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Sivas’ta “24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası” yapılacak.

Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan dart turnuvasına baybayan öğretmenler katılarak kıyasıya mücadele edecek. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak olan turnuva aynı gün sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

SİVAS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

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