Bu üniversiteyi tercih eden akademisyenler yaşadı Sivas’ta kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih eden akademisyenlere ekstra finans desteği sağlayacak protokol imzalandı

Sivas’ta kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih eden akademisyenlere en az 2 bin lira olmak üzere ekstra ücret ödenecek.

Sivas’ta kurulan ve savunma sanayi alanında uzmanlaşması hedeflenen Bilim ve Teknoloji Üniversitesini akademisyenler için cazip hale getirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla akademik personelinin desteklenmesine yönelik protokol imza töreni düzenlendi.

Tarihi Valilik Binası Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonunda düzenlenen programda, Sivas Valiliği himayelerinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Hizmet Vakfı ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfının katkılarıyla hayata geçirilecek projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ile Vakıf üyeleri katıldı.



Akademisyenlere en az 2 bin TL destek

Projeyle Sivas’ta kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih edecek akademik personelin, üniversite bünyesinde istihdamının sağlanması için ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi desteğin sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda üniversiteyi tercih eden akademisyenlere 2020 yılından başlamak üzere 2025 yılına kadar her ay en az 2 bin TL olmak üzere ödeme yapılacak.



“Üniversitemizi 5 yıl boyunca destekleyeceğiz”

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, projenin Sivas’ın eğitim hayatına ivme kazandıracağını ifade ederek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz belli bir noktaya geldi. Kurumsal kültürü oluştu. Öğrenci sayısı, akademik personeli, fiziki yapıları, mimarisi, kampüsü Türkiye’de örnek bir üniversitedir. Diğer yandan ilimize Bilim ve Sanayi Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, geçmişten bugüne kadar hazırlık yapıp bu fikri olgunluğa eriştirenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Sivas Hizmet Vakfı mütevelli heyeti ile görüşerek 5 yıl boyunca Bilim ve Teknoloji üniversitemizi ve akademik personeli destekleyecek bir çalışma hazırladık. Akademisyenlere finans katkısı olarak 5 yıl boyunca her ay 2 bin TL verilecek. Amacımız tüm kurumlarımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını kamuoyuyla paylaşmaktır. Üniversitemizin fiziki yapısının bir an önce sisteme girmesini ve personel konusunda sağlıklı bir istihdam sağlanması için biz üzerimize düşeni yaparak personelimizi destekleyeceğiz” dedi.



Bin yüz öğrenciye burs verilecek

Vali Salih Ayhan, Sivas’ta okuyan bin 100 öğrenciye her ay 200 TL burs verileceğini belirtip, burs başvurusu incelemelerinin tamamlandığını, önümüzdeki hafta burs almaya hak kazanan öğrencilerin de listelerinin yayımlanacağını dile getirdi.



Savunma sanayinde uzmanlaşacak

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Bilim ve Sanayi Teknoloji Üniversitesi’nin, savunma sanayisinde uzmanlaşacağını belirtip, “Eğitim hayatına verilen önemin büyük bir göstergesidir. Medreseler şehri olan Sivas, iki üniversitemiz ile çağın gerektirdiği yenilikleri ve teknolojileri takip ederek kurumsallaşıyor. Üniversitenin yer problemini çözdük, uzun vadede kampüs alanı kurulacak. Üniversitemiz savunma sanayinde uzmanlaşarak, katma değeri yüksek, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan ürünü ve teknolojiyi özel sektörle iş birliği yaparak ülke ekonomisine kazandıracaktır” dedi.



“İnsana yatırım yapmak çok önemli”

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul ise açıklamasında şunları söyledi:

“Üniversitemizin akademik personelinin temin edilmesine yönelik hazırlanan çalışmayı çok önemli buluyorum. Asıl olan insana yatırımdır. Üniversitemiz çalışkan, genç, dinamik ve nitelikli akademisyenler olduğu sürece şehrimizin önünü açılacak, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapacaktır.”

SİVAS 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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