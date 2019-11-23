İnek, kamyon kasasında doğum yaptı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde gebe inek, hayvan pazarından dönüşte, kamyonun kasasında doğum yaptı.

İlçede hayvan alım-satım işleri ile uğraşan Ali Yıldız ve Mehmet Ali Çıtak, satacakları hayvanları kamyon kasasına yükleyip, pazara gitmek için yola çıktı. İki ortak, doğumu yakın olan gebe ineği de tedbir amaçlı yanlarında götürdü. Diğer hayvanları pazarda satan ikili, dönüş yolunda ineğin doğumunun başladığını fark edince Gemerek ilçesindeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Ancak hafta sonu kliniğin kapalı olduğunu görünce, veteriner hekime telefonla ulaşarak yardım istedi. Ancak inek, veteriner gelmeden Yıldız ve Çıtak'ın yardımı ile kamyon kasasında dişi bir buzağı dünyaya getirdi. Buzağının sağlıklı olduğu görüldü.

Olayı anlatan Mehmet Ali Çıtak (45), "Evde kimse olmayınca ineğimizi öbür hayvanlarımız ile birlikte pazar götürdük. Hayvanlarımızı sattık. Gelirken doğum başlayınca doğruca veterinere geldik. Veteriner kapalı olunca, hayvana kendimiz doğum yaptırdık. Dişi bir buzağımız oldu" dedi.



SİVAS 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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