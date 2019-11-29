Dev lahanalar ilgi görüyor Sivas'ta ata tohumlarla üretilen dev lahanalar görenlerin ilgisini çekiyor

Sivas'ta ata tohumlarla üretilen dev lahanalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ta havaların soğuması ile lahana hasadı başladı. Lahanalar tezgahlarda yerini almaya başlarken, Sivas'ta ata tohumlarla üretilen dev lahanalar ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayıklandıktan sonra ağırlığı 20 kilogramı bulan lahanalar kilogramı 2 TL’den satışa sunuldu. Normalden 4 kat daha büyük olan lahanalar turşu yapımında kullanılıyor.

Dev lahanaların ilgi gördüğünü belirten Ferhat Çobanoğlu, lahanaların büyük boyutlara ulaşmasındaki en büyük faktörün ata tohumu kullanılması olduğunu söyledi. Sivas lahanasının boyutuyla özel bir yere sahip olduğunu belirten Çobanoğlu, “Kış aylarında en çok tükettiğimiz ürünlerden birisi olan Sivas Lahanasını üreten 45 tane çiftçimiz kaldı. Çayırağzı bölgesinde lahana yetiştiriciliği yapan çiftçilerimiz sayesinde halkımız, meşhur lahanamızı Ocak ayının sonlarına kadar tüketebiliyor. Sivas lahanasının özel bir yer almasının sebebi boyutunun büyüklüğündendir. Lahanaların ağırlığı ayıklanmadan önce tüm dalları ile 3540 kilo oluyor. Dallarını ayaklandıktan sonra 2025 kilogram ağırlığında oluyor. Sivas halkı, lahanayı çok seviyor. Özellikle turşu yapımında Sivas lahanası kullanıyor. Lahana alımında lahanalara don vurmasını bekliyorlar, don vurduktan sonra alıp turşu yapıyorlar. Sivas’ın ayazını yemiş lahana çok güzel olur. Kilogram fiyatı 2 lira. Lahanamızın devamı olmadığı için müşterilerimiz yavaş yavaş hızlı bir şekilde alım yapıyorlar. Hızlı bir şekilde turşularını yapmaya çalışıyorlar. Bu lahanaların tohumu en az 300400 yıllık" dedi.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.