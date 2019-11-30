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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
17. dakikada Emre’nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare’ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 20
34. dakikada Mert’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xxx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx, Fernando xx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Ben Youssef x, Fernandes x, Karim Hafez x, Sadiku x, Aytaç x, Khalili x, Quaresma x, Mustafa x, Koita x
Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Haris Hajradinovic, İlhan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Hakan (dk. 10), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

SİVAS

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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