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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Küçükler Sivas (1112 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası” düzenlendi.

Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan satranç turnuvası 4 kategoride gerçekleştirildi. 2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına kızerkek yaklaşık 85 sporcu katılım sağladı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Yapılan heyecan dolu turnuvanın açılış hamlesini Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım yaptı. Açılış hamlesini yapan Yıldırım, daha sonra masaları tek tek gezerek sporculara turnuvada başarı dileklerini iletti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk 3 sporcuya madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürü Ahmet Urhan, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, kulüp başkanları, antrenörler ve veliler takdim etti.

SİVAS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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