Lider Sivasspor’da neşeli idman

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Lider DG Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açmagerme çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5’e2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla antrenmanını tamamladı.

İdmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, futbolcular zaman zaman takım arkadaşları ile kartopu oynadı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Malatya’ya gidecek.

SİVAS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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