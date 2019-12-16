4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

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Süper Lig’in 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe’ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

Kırmızıbeyazlılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 31’lik sonuçla kazanmayı başardı.

SİVAS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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