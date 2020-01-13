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Sivasspor, Yasin Öztekin'le imzaladı

DHA

SÜPER Lig lideri Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki orta saha Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig lideri Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki orta saha Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve dün de takımla antrenmana çıkan Yasin Öztekin ile başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
GÖZTEPE'DE FORMA GİYİYORDU
19 Mart 1987'de Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya gelen Yasin Öztekin futbola Borussia Dortmund altyapısında başladı. Sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray'da kariyerine devam eden deneyimli futbolcu son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giydi. Kariyerinde 474 maça çıkan Yasin, 93 gol atıp 80 de asist yaptı. Yasin 6 kez de A Milli Takım formasını giydi.

SİVAS

13 Ocak 2020 Pazartesi

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