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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir futbol oynayarak iyi bir skor aldık" dedi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Bu skorun altından kalkmak zor" dedi. 
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 4-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kupada da yolumuza devam etmek istiyorduk. En kritik rakiplerden biri bize çıktı. İlk maçta iyi bir avantaj yakalamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oynadık. İki arkadaşımız sakatlandı mecburen değiştirdik. Ama iyi bir futbol oynayarak, iyi bir skor aldık. Maçın ilk yarısı bitti, ikinci yarısı Malatya'da oynanacak. Beşiktaş ile maç oynanıp ardından tekrar Malatya'ya gideceğiz, sonra Rize ile oynayacağız. Sıkıntılı bir süreç olacak. 2 transfer daha yapacağız. Onlar da takıma katılırsa daha alternatifli olarak maçlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarımızdan son derece memnunum. Çok iyi mücadele ettiler" dedi.
SERGEN YALÇIN: KUPA BU YIL ZOR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir oyun olmadı. İki maçla bu skorun altından kalkmak, kolay değil, zor. Çok basit goller yedik, oyuna iyi başlamadık. Karışık bir takımla çıktık. Yediğimiz basit goller. Mücadele anlamında Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla mücadele ettiler. Biz bunları yapmakta zorlandık. Bu sene kupa biraz zor. Büzün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafı birden maksimum güçle oynamak bizim için biraz zor. Ama rövanş var, çıkıp oynayacağız ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İkinci yarıya aynı kadro ile devam edip ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi konusunda bilgisi olmadığını belirten Yalçın, "Transfer konusunda görüşmeler oldu ama neticelenmedi. Tam olarak ne olup bittiğini bizimle birlikte olduğu için bugün kullandık. Ligde de görev vereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergen Yalçın'ın açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

SİVAS

14 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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