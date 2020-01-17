Sivaslı özel sporculardan büyük başarı Antalya’da yapılan “3’üncü Yavuz Kocaömer 1’inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası’na” Sivas’ı temsilen katılan özel sporcular, 2 madalya kazandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan 3’üncü Yavuz Kocaömer 1’inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi’nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 174’ü erkek ve 60'ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer aldı. Birinci bölge şampiyonasına 144 kulüp katılırken, mücadeleler mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı.

Müsabakaya Sivas’ı temsilen antrenörler Şefika Şeker Kaygusuz ve Alparslan Bakanoğlu yönetiminde katılan Sivaslı sporcular derece yapmayı başardı. Sivaslı sporcular İsmail Adıgüzel 1. ve Umut Gökçe Kurt 3. olarak 2 madalya kazandılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Antalya’da Sivas’ı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

SİVAS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.