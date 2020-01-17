Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek Sivas’ta 20-26 Ocak tarihlerinde “Hentbol kulüpler arası Türkiye Şampiyonası” heyecanı yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 2026 Ocak tarihleri arasında Sivas’ta, Hentbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda, Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, 15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda ve Karşıyaka Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonaya birçok ilden çok sayıda kulüp ve sporcu katılacak.

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı kategorilerde ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kulüpler arası hentbol Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi.

SİVAS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

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