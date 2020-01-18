Sivasspor’un 3 büyüklere karşı 82. sınavı

Lider Sivasspor, Beşiktaş maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 82. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızıbeyazlılar, 18 galibiyet elde etti.

Süper Lig’de 20052006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, yarın Beşiktaş’a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile 27'şer kez karşılaştı. ‘3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 81 maçta 18 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 kez gülen taraf olan Sivas temsilcisi, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızıbeyazlılar, İstanbul’da rakibiyle yaptığı 14 lig maçını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe’yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 maçtan 18’inden Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş'a karşı ilginç istatistik

Yiğidolar, Beşiktaş'a karşı ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez deviren Sivasspor, bu galibiyetlerin 4’ünü 10’lık skorlarla elde etti. Kırmızıbeyazlılar, ligde 13 defa yenildiği siyahbeyazlılarla 5 defa da berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar, ’3 büyükler’ karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk yarısında Sivas’ta Fenerbahçe’yi 31 yenerek elde etmişti.



Sivasspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyetleri şöyle:

20052006 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20062007 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20072008 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20082009 Sivasspor: 2 Galatasaray: 0

20082009 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 1

20102011 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20112012 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20102011 Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0

20122013 Fenerbahçe: 1 Sivasspor: 2

20122013 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20132014 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20132014 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20132014 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

20172018 Sivasspor: 2 Beşiktaş: 1

20172018 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20182019 Sivasspor: 4 Galatasaray: 1

20182019 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20192020 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

20192020 Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1

SİVAS 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.