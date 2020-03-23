Sivasspor’dan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlı ekip, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta korona virüs tespit edilen sarıkırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş olsun Galatasaray Spor Kulübü. En kısa sürede güzel haberler paylaşmanız dileğimizle. Dualarımız Albayrak ailesi için.”

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