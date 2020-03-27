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Yaşlılardan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları videoyla vatandaşlara 'korona virüse karşı evinde kal' çağrısı yaptı.

Yaşlılardan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, hazırladıkları videoyla vatandaşlara 'korona virüse karşı evinde kal' çağrısı yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Alınan karara uyarak evinden çıkmayan Sivas’ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş üstü köy sakinleri, köy muhtarı Hakan Sözmen’in hazırladığı videoyla vatandaşlara evinde kal çağrısı yaptı.
Çanakçı köyünde yaşayan Cemal Tokgöz, “Rabbimin rızası için insanlara sebep olmayalım, evimizden çıkmayalım. Devletimize ve vatanımıza zararımız olmasın. Biz evimizden dışarı çıkmıyoruz, sizde çıkmayın. Rabbimin rızası için bir an önce bu dertten kurtaralım“ dedi.
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ayşe Özgü de vatandaşlara evinde kal çağrısı yaparak, “Biz köyde yaşıyoruz, evimizden çıkmıyoruz. Siz yaşlılar, size de sesleniyorum. Evinizden çıkmayın, hükümetimize destek olalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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