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Doğanşar, Türkiye’nin en yaşlı 2’nci ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşlı ilçelerini belirledi, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusa oranıyla elde edilen verilere göre bin 421’i erkek, bin 421’i de kadın olmak üzere 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas’ın Doğanşar ilçesi Türkiye’de "en yaşlı ilçe" sıralamasında 2’nci sırada yer aldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas'ın Doğanşar ilçesi, "en yaşlı ilçe" sıralamasında ülke genelinde 2'nci sırada yer aldı.

Doğanşar, Türkiye’nin en yaşlı 2’nci ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşlı ilçelerini belirledi, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusa oranıyla elde edilen verilere göre bin 421’i erkek, bin 421’i de kadın olmak üzere 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas’ın Doğanşar ilçesi Türkiye’de "en yaşlı ilçe" sıralamasında 2’nci sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2 bin 842 kişinin yaşadığı Sivas’ın Doğanşar ilçesi, “en yaşlı ilçe” sıralamasında ülke genelinde 2’nci sırada yer aldı.
Bin 421 erkek, bin 421 de kadının yaşadığı Doğanşar’da nüfusun yüzde 35,05’ini oluşturan 996 kişi 65 yaş veya üzerinde. TÜİK verilerine göre ilçede yaşayan 277 kişi 014, 253 kişi 1524, bin 316 kişi ise 2464 yaş aralığında.
Türkiye’de “en yaşlı ilçe” listesinin zirvesinde yüzde 35,26 oranında yaşlı nüfus ile Elazığ’ın Ağın ilçesi yer alırken bu ilçeyi yüzde 35,05 ile Sivas’ın Doğanşar, yüzde 34,42 ile de Bilecik’in İnhisar ilçesi takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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