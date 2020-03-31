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Suşehri’nde yeni korona yasakları Minibüs seferleri durduruldu, ilçeden çıkış yasaklandı

İHA

Suşehri’nde yeni korona yasakları Minibüs seferleri durduruldu, ilçeden çıkış yasaklandı

Sivas’ın Suşehri ilçesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.
Suşehri kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada. “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince Kaymakam Hidayet Sarı Başkanlığında, olağanüstü toplanarak, pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid19) salgınından ilçemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ‘Yeni Korona virüs Salgın Riski’ kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır” denildi.
Kurulun aldığı ek kararlar ise şu şekilde duyuruldu. “Başta İstanbul’dan olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşlarımızın 14 gün evlerinde karantinada kalmalarına karar verilmiştir. 14 gününü dolduruncaya dek evlerinde karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalatılacaktır. Şehirlerarası toplu taşıma araçları Suşehri’nden sadece Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine yolcu taşıyabilecek olup, Sivas merkeze ve diğer ilçelerimize ancak seyahat belgesi olanları taşıyabilecektir. Sivas’a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımaları yasaklanmıştır. Tarım sektöründe 65 yaş üstü vatandaşlarımıza esneklik tanınacaktır. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecektir. 3 kişiden fazla yanyana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlayacak. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmeleri izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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