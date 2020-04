Parkinson tedavisinde tek çözüm ilaç değil Nöroloji Uzmanı Doç.Dr.Hatice Balaban Parkinson tedavisinde ilaç dışı tedavi yöntemlerin de etkili olduğunu söyledi

Nöroloji Uzmanı Doç.Dr.Hatice Balaban Parkinson tedavisinde ilaç dışı tedavi yöntemlerin de etkili olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, yaptığı açıklamada Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç dışı yöntemlerin önemine değildi. Parkinson’un; beyin hareketin koordinasyonunu sağlayan sinir hücrelerinin görevini yapamaması ile ortaya çıktığını belirtip, hastalığın ana özeliklerini; titreme, kaslarda katılık, hareketlerde yavaşlama, bedende öne doğru eğilme ve düşmeye meyil olarak sıraladı.

Parkinson hastalarında yürüme sırasında adım uzunluğunda kısalma, dakikadaki adım sayısında azalma görüldüğünü belirterek, “ Hastalar ufak adımlı, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürürler. İlerleyen yıllarda hastalarda ise yürümeyi başlatmada güçlük ya da yürüme sırasında donakalma görülebilir. Bu donmalar, özellikle dar yerlerden geçerken, dönerken daha sık ortaya çıkabilir. Dengenin kolay bozulması ve düşme olmadan düşecekmiş hissi sıklıkla yaşanır.”dedi.

İlaç dışı tedavinin önemi.

Balaban, hastalıkta ilaç dışı tedaviye de değinerek, “İlaç tedavisi yanında hastaların günlük hayatlarında daha bağımsız olması, hastalık belirtilerinin şiddetinin azaltılması için ilaç dışı destek tedavileri de yer alır. Bir Parkinson hastasının takibinde; hobiler, sürücülük, sosyal yaşam, depresyon, unutkanlık cinsel sorunlar, ağrı başta olmak üzere her türlü psikososyal ihtiyaçlarına da çözüm bulunmalıdır. Hastalarda ilaç dışı destek; katılığa yönelik germe ve gevşeme egzersizleri, kas güçlendirici egzersizler, ses ve konuşma bozukluğuna ilaç dışı yaklaşım, denge ve postürü düzeltici egzersizler, kaygılarının azaltılması, zihinsel zorlanmada kognitif terapi, sosyal destek, dayanışma ve mesleki zorlanmalarda kolaylaştırıcı çözüm önerilerini içerir.”dedi.

Bir gün değil her gün ilgi

Balaban, Parkinson hastalarının sadece Parkinson gününde değil yılın her günü ilgiye muhtaç olduklarını vurgulayarak, “Her yıl Nisan Ayı 11’i Dünya Parkinson Günü’dür. Ülkemizde de bir süredir bu günde hastalarla birlikte farklı etkinlikler düzenlenir. Bu yılın ana teması ‘Daha Fazlasını Yapma Zamanı’ slogan ile hastalarımıza ilaç dışı destek ve terapi yaklaşımları anlatılmıştır. Amacımız, sadece 11 Nisan’da değil; yıl içinde belirli aralıklarla hastalarımızla bir araya gelerek yaşadıkları zorluklarla daha kolay baş edebilmelerini ve hastalığa rağmen yaşamdan keyif almalarını yardımcı olmaktır. Yeterli dayanışma, birliktelik ve destek hastalarda yalnız olmadıkları duygusunu pekiştirecek ve böylece daha mutlu olmalarını sağlayacaktır.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.