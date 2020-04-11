Sivas’ta 3 köy 1 apartman karantina altına alındı, üç köy karantinadan çıkartıldı

Sivas Valiliği Pandemi Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında üç köy, bir apartman karantina altına alınırken 1 köy için alınan karantina kararı da sonlandırıldı.

Sivas Valiliği Pandemi Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni karantina kararları aldı. Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı, Erence ve Akşar köyleri karantina altına alındı. İlçeye bağlı Tepeardı Mahallesinde bulunan bir apartmanda karantina altına alındı. Koyulhisar ilçesine bağlı Boyali köyünde karantina süresi 18 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde ki karantina da 18 Nisan tarihine kadar uzatıldı. 29 Mart tarihinde karantinaya alınan Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyü, Suşehri ilçesine bağlı Boyalıca ve Gökçetaş köylerindeki karantina uygulaması ile kaldırıldı.

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