Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, hurdaya dönen aracın bagajındaki dananın bulunduğu yeden olup bitenleri izlemesi dikkat çekti

Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, hurdaya dönen aracın bagajındaki buzağının bulunduğu yeden olup bitenleri izlemesi dikkat çekti.

Edinilen biliye göre kaza Sivas kent merkezinde, Mısmılırmak Caddesi ile Vali Muammer Bey Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İ.M. yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yararılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Bagajdaki buzağı olup biteni izledi

Kaza sırasında hurdaya dönen aracın bagajda bulunan buzağı dikkat çekti. Bagaja bağlı olan buzağı kaza sonrası olup bitenleri bulunduğu yerden izledi. Çevredeki vatandaşlar susadığını düşündükleri hayvana su vermek istedi. Buzağı, kazazedelerin yakınları tarafından araçtan alınarak başka bir aracın bagajına konularak geldiği Hıdırnalı köyüne götürüldü.

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